Demi Shane Filan dan Westlife, Franda Rela Bolos Sekolah

JAKARTA - Presenter Franda tampak hadir sendiri ke konser "Shane Filan : Right Here Live in Concert" yang digelar di The Hall, Senayan City, Jakarta Pusat. Tanpa kehadiran Samuel Zylgwin, ia datang bersama teman-temannya malam ini.

"Bareng teman-teman. Kebetulan diajak sama teman. Samuel nganterin doang sempat aku ajak. 'Aku enggak tahu laguanya'. Mungkin Westlife dulu banyakan geng cewek. Daripada dia enggak enjoy kasian," ujar Franda.

Di balik kedatanganganya ini, rupanya Franda hadir sebagai fans garis keras dari Westlife. Ia bahkan mengenang masa lalunya saat menyaksikan boyband asal Irlandia tersebut.

"Pengen mengenang masa lalu. Soalnya dulu aku ngefans banget sama Westlife, parah. Die hard fans banget. Aku punya pengalaman (kelas) satu bolos dari Malang ke Jakarta nonton Westlife," pungkasnya.

"Yah walaupun enggak sama personel lengkap lumayan buat mengenang," lengkapnya.

Dalam konser ini, Franda menantikan dua lagu favoritnya dari Westlife dan Shane Filan. Bahkan salah satu lagunya adalah pengiring di pernikahannya.

"Aku sih nungguin lagu Flying Without Wings dan Beautiful in White. Lagu itu sempat ada di wedding aku juga. Jadi itu punya kenangan," tutupnya.