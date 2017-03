FOTO: Leeteuk Pastikan Super Junior Konser di Indonesia pada 2018

JAKARTA – Kabar baik untuk Elf, sebutan untuk penggemar Super Junior, terutama yang ada di Indonesia. Pasalnya, grup besutan SM Entertainment itu dipastikan akan menggelar konser mereka di Indonesia tahun depan.

Hal tersebut dijanjikan sendiri oleh sang leader, Leeteuk. Saat menghadiri Indonesia-Korea Business Summit (IKBM) hari ini, Selasa (14/3/2017), Leeteuk memastikan jika Super Junior akan singgah lagi ke Indonesia 2018 nanti.

“Aku dengan tulus berharap Korea dan Indonesia bisa memiliki hubungan yang lebih dekat. Super Junior akan menggelar konser lagi di Jakarta tahun depan (2018),” kata Leeteuk saat berpidato di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan.

(Trans) #Leeteuk's speech in Bahasa (Indonesian)~ SS7 in Jakarta next year,everyone!

*only trans Bahasa part* pic.twitter.com/JunxDa51TJ