Tanpa Jong Suk, Park Shin Hye Sendirian Nonton Beauty and The Beast

SEOUL – Menghadiri preview film terbaru Emma Watson berjudul Beauty and the Beast,Park Shin Hye justru datang sendirian tanpa pasangan. Pasalnya, ia kini sedang digosipkan dekat dengan Lee Jong Suk.

Dilansir Sindonews dari Kpopherald, kehadiran Shin Hye dalam preview Beauty and The Beast karena undangan dari Walt Disney. Aktris kondang drama Pinocchio ini pun juga secara resmi datang ke peluncuran film Beauty and The Beast.

Park Shin Hye tampil anggun dengan dress putih panjang saat hadiri acara preview tersebut. Shin Hye pun terlihat antusias untuk melihat film Beauty and The Beast yang diangkat ke live-action.

Kehadiran Shin Hye pun memberikan nuansa baru. Terlebih lagi, ia disodori beberapa tawaran dari beberapa proyek internasional.

Meskipun demikian, SALT Entertainment selaku agensi Park belum mengonfirmasi mengenai hal tersebut. Agensi hanya menyebutkan bahwa aktrisnya tengah sibuk menjadi model untuk beberapa iklan.