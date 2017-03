Selamat! Dave Franco dan Alison Brie Diam-Diam Sudah Menikah

LOS ANGELES – Bintang Now You See Me, Dave Franco telah resmi menyandang status suami. Dave belakang diketahui diam-diam telah menikahi sang pacar, Alison Brie yang usianya tiga tahun lebih tua darinya.A

Seorang perwakilan Dave dan Alison telah mengonfirmasi kabar pernikahan mereka. Sayangnya, juru bicara menolak mengungkap kapan dan dimana tepatnya pasangan ini mengucap janji suci pernikahan.

Sebelum menikah, Dave dan Alison sudah bertahun-tahun kenal dan pacaran. Setelah empat tahun saling mengenal dan pacaran, Dave dan Alison bertunangan pada Agustus 2015 lalu.

Untuk pertunangan tersebut, Dave memberikan Alison sebuah cincin berwarna rose-gold dengan permata berbentuk mawar. Cincin itu merupakan desain dari desainer perhiasan California, Irene Neuwirth.

Sebelum bertemu dengan Dave, wanita 34 tahun itu sendiri sempat mengatakan tak pernah kepikiran untuk menikah karena terlalu fokus bekerja. Tapi kemunculan Dave dalam hidupnya mengubah pandangan Alison tentang pernikahan.

“Pernikahan tak pernah membuatku tertarik, kutebak itu karena aku terlalu fokus pada pekerjaanku. Aku tak yakin aku melihat tujuan dari itu (pernikahan),” cerita Alison seperti dilansir People, Selasa (14/3/2017).