Video: Ya Ampun, Lucunya Gempita Joget Ngebor

JAKARTA - Lagi-lagi Gempita Nora Marten membuat netizen gemas oleh tingkah lakunya. Putri pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten tersebut menikmati musik dengan joget ngebor layaknya wanita dewasa.

Banyak komentar yang dilontarkan netizen untuk joget ngebor Gempi dalam mobil. Tak hanya ungkapan menggemaskan dan menyebut joget ngebor, seakan-akan kehabisan kata netizen pun berkomentar seperti kalimat yang Gempi ucapkan dalam video tersebut.

"Aduhhhh...om gemassss bangat liatin gempi joged ngeborrrrrr," tulis pemilik akun @pasaribu.arie.

"Papa gempi joget joget joget papa," timpal @ges.766hi.

"Ya ampun anak pinter .... latunaaaaa," kata netizen lainnya.

Non eling nonπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Dalam video tersebut sang Ibu, Gisel, tak kuasa menahan tawa karena melihat kelucuan buah hatinya. Ia pun mengingatkan dengan Bahasa Jawa agar putri semata wayangnya menghentikan joget kocaknya. "Non eling non eling non. Jogetnya kok merem non," kata Gisel.

"Papa joget papa. Lihat papa. Papa, papa, Gempi joget-joget papa," ujar Gempita.