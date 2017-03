Ikut Business Summit, Leeteuk Suju Antusias Melihat Presiden Joko Widodo

JAKARTA – Leader Super Junior Leeteuk antusias melihat pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Indonesia-Korea Business Summit, di Jakarta, pada Selasa (14/3/2017). Dirinya bahkan fokus saat mendengarkan beberapa arahan dari Presiden.

Pemilik nama asli Park Jungsoo ini hadir mengenakan setelan jas hitam. Ia pun terlihat gagah seperti seorang pebisnis yang sedang menemani Lee Soo Man selaku Ceo dari SM Entertainment – agensi artis terbesar di Korea Selatan.

Pidato yang disimak oleh Leeteuk mengenai kreativitas Indonesia yang beragam, diantaranya beberapa pelaku industri kreatif di Indonesia yang terus berkembang.

Indonesia-Korea Business Summit merupakan acara yang bertujuan untuk mempererat kerja sama investasi Indonesia-Korea tersebut rencananya akan di mulai pukul 09.00 WIB dengan salah satu pembicara utama adalah Presiden Jokowi. Dalam kegiatan tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga dijadwalkan turut mendampingi kehadiran Jokowi.

Setelah dibuka oleh Presiden, sesi awal membahas topik Fostering Investment and Partnership between Indonesia and Korea dengan narasumber antara lain Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan), Thomas Lembong (Kepala BKPM), Triawan Munaf (Kepala Bekraf), dan Kim Jae Hong (CEO KOTRA).

Selanjutnya, sambil makan siang peserta juga akan mendengarkan paparan dari Lee Soo Man, Chairman SM Entertainment Group yang akan didampingi oleh Leeteuk dari Super Junior. SM Entertainment Group merupakan perusahaan yang menaungi boyband terkenal asal Korea Selatan.