Shane Filan Siapkan Kejutan untuk Fans di Konser Nanti Malam, Apa Tuh?

JAKARTA - Para penggemar Shane Filan dijamin akan puas pada konser bertajuk Shane Filan: Right Here Live in Concert yang di The Thall, Senayan City, Jakarta, malam nanti. Tak hanya membawakan lagu-lagunya dan Westlife, pria bernama lengkap Shane Steven Filan ini juga akan mengabulkan request dari para penggemarnya.

"Saya akan membawakan lagu milik Westlife dan milik saya. Mungkin saja (bernyanyi sesuai request penggemar). Tergantung fans," jelas Shane Filan dalam Seleb On News pada Selasa (14/3/2017).

Dalam setiap penampilan, Shane Filan tidak pernah meninggalkan identitas Westlife dalam dirinya. Pria 37 tahun ini sadar kepopuleran yang saat ini diperolehnya tak lepas dari nama besar Westlife.

"Akan ada beberapa lagu Westlife (pasti) khususnya pada penampilan terakhir. Karena saya menyadari bahwa penggemar mengetahui saya karena Westlife," imbuhnya.

Konser yang akan dimulai tepat pukul 20.00 WIB nanti benar-benar istimewa. Direncanakan berlangsung selama satu jam, Shane Filan pun siap memberikan waktu tambahan sesuai dengan permintaan para fans.

"Ya mungkin satu jam namun kita lihat nanti. Tergantung perasaan penggemar," tutup Shane Filan.