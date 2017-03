Cara Shane Filan Lepas Rindu Bersama Keluarga saat Sibuk Keliling Dunia

JAKARTA - Shane Filan menjadi mantan member Westlife yang masih sibuk bermusik. Pelantun Right Here ini harus rela meninggalkan anak-anak, istri dan keluarganya untuk bekerja dengan menggelar tur di beberapa negara.



Hal itu membuatnya memilih keluarga saat ditanyakan tentang sosok pendukung dalam hidupnya.



"Istriku, anakku dan keluargaku. Ayah dan ibuku juga. Karena mereka memperbolehkanku berkeliling untuk bekerja. Ini bukan hal mudah. Anakku di rumah dan bersekolah (tapi) aku di (Indonesia) sini sekarang, atau aku di London," ujar Shane kepada Okezone.

Meninggalkan keluarga, membuatnya rindu saat tengah berpergian ke luar negeri. Tapi, mengingat pekerjaan sebagai penyanyi adalah hobinya ia menikmati setiap kegiatannya.



"Aku sangat merindukan mereka saat aku berkeliling tapi ini lah yang harus aku lakukan karena pekerjaanku international. Ini pekerjaan yang luar biasa karena ini hobi. " ujarnya.



Satu-satunya cara untuk melepas rindu pada Gillian Walsh istri, dan ketiga anaknya adalah melalui aplikasi tatap muka lewat ponsel dengan menunjukkan keberadaanya. Ia bahkan ingin mengajak keluarganya suatu hari dalam salah satu aksi panggungnya di luar negeri.

"Aku bisa menelpon mereka setiap hari melalui face time. Menunjukkan hotelku, kotanya, dan aku mungkin akan mengajak mereka ke show-ku suatu saat nanti," tambahnya.



Disamping itu, Shane akan menggelar konser solo pada Selasa (14/3/2017) di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Lewat konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live in Concert' ia akan menggandeng penyanyi jebolan The Voice Indonesia yaitu Gloria Jessica untuk membawakan salah satu hits Westlife berjudul Flying Without Wings.