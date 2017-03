Rutin ke Indonesia, Shane Filan Siap Boyong Keluarga

JAKARTA - Shane Filan dikenal menjadi penyanyi yang rutin mengunjungi dan pentas di Indonesia hingga mencapai sekitar 15 kali. Pada kunjungannya kali ini, mantan member Westlife tersebut datang untuk menggelar konser solo bertajuk Shane Filan Right Here Live in Concert yang akan digelar pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan.



Sejak tiba pada 12 Maret kemarin, Shane menaruh kesan bagus lewat sambutan para fans yang menantinya di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dan hotel.



"(Kedatangan) yang saat ini keren banget. Aku baru sampai kemarin dan banyak fans di bandara. Itu keren banget dan di hotel sangat menyenangkan dan bersahabat. Ada banyak yang menantiku dan makanannya luar biasa," ujar Shane kepada Okezone.



"Tidak ada yang buruk dari Indonesia. Itulah kenapa aku senang banget ke sini lagi," tambahnya.



Berkali - kali ke sini bersama karya-karyanya, rupanya Shane ingin memboyong keluarga agar mereka bisa menuaksikan pekerjaanya di Tanah Air. Sebab, ayah dari Nicole Rose, Pattrick Michael dan Shane Peter ini kerap mendapat pertanyaan tentang Indonesia dari buah hatinya.



"Aku ingin mengajak istri dan anakku ke sini. Karena anakku sering bertanya tentang Indonesia karena aku sering ke sini," pungkas pelantun Knee Deep in My Heart tersebut.



Tak hanya itu, pria berusia 37 tahun ini juga berencana mengajak keluarganya berlibur di sini. Ia juga ingin menunjukkan bagaimana pekerjaanya dibalik panggung saat bekerja di Indonesia.



"Mungkin aku akan membawa mereka tahun ini untuk berlibur. Aku juga ingin mereka melihat suasana (wawancara) seperti ini karena mereka hanya lihat di media sosial. 'Apa yang dikerjakan ayahnya dan kemana ayah pergi di Indonesia?'," jelasnya.