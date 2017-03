Curhat Vin Diesel Garap Fate of the Furious Tanpa Paul Walker

LOS ANGELES – Bukan rahasia lagi jika Vin Diesel merasa sangat kehilangan dengan kematian Paul Walker 2013 silam. Gara-gara kepergian Paul, Vin hampir tak menyelesaikan penggarapan Furious 7. Lantas, bagaimana dia bisa menyelesaikan Fate of the Furious?

Vin menceritakan jika dia tetap merasa kesusahan menjalani syuting Fate of the Furious tanpa Paul. Namun, keinginan sang sahabat untuk adanya film kedelapan Fast & Furious membuatnya termotivasi untuk menyelesaikan film ini.

“Pertanyaannya bukan hanya apakah franchise ini bisa berlanjut tanpa Paul. Tapi juga apakah aku bisa bertahan melakukannya tanpa Paul. Aku telah menonton video Paul yang memastikan akan ada film kedelapan saat kami membuat film ketujuh. Itu menyadarkanku,” kata Vin seperti dilansir Screenrant, Selasa (14/3/2017).

Pemeran Dom ini melanjutkan, “Kita bicara soal sebuah ikatan dan persaudaraan. Rasa sakitnya bukan soal apakah sesuatu bisa bekerja. Lupakan film. Ini soal kehilangan seseorang yang sangat penting dalam hidupku.”

Pemain Fast and Furious (Foto: Screenrant)

Gara-gara Paul-lah, Vin bertekad untuk menyelesaikan Fate of the Furious. Iya juga memastikan film ini harus luar biasa sehingga sahabatnya itu tak akan kecewa.

“Apakah ada saat aku tak memikirkannya? Itulah pertanyaannya. Setiap hari aku berkata, ‘Film ini hrus jadi luar biasa karena Paul,’” pungkas Vin.

Sementara itu, Fate of the Furious akan tayang di bioskop 14 April 2017 mendatang. Film ini akan bercerita tentang pengkhianatan Dom kepada sahabat dan keluarganya. Selain Vin, film ini masih didukung oleh Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky and Kurt Russell.