Bakal Ada Karakter Yoda di Star Wars: The Last Jedi?

LOS ANGELES – Bagi pecinta Star Wars yang merindukan sosok Yoda, karakter ini mungkin akan kembali di Star Wars: The Last Jedi. Kemungkinan itu beredar setelah Frankz Oz sang pemeran Yoda di Star Wars: The Empire Strikes Back memberikan sedikit bocoran.

Frank tak secara langsung mengatakan jika Yoda akan kembali muncul di Star Wars: The Last Jedi. Tapi Frank mengisyaratkan jika dia mendapat tawaran dan diminta untuk tak membocorkan hal tersebut kepada publik.

“Aku merasa aku seperti tawanan perang di sini dan aku hanya bisa memberimu namaku, peringkat, dan nomor seri,” kata Frank dilansir Digital Spy, Selasa (14/3/2017).

Ia melanjutkan, “Jujur saja kepada orang-orang yang bertanya padaku dan mereka sudah seperti keluarga, aku harus mengatakan aku diminta untuk tak bicara soal ini.”

Sementara itu, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Gwendoline Christie, dan Lupita Nyong'o akan kembali hadir di The Last Jedi. Nama-nama baru lain yang akan bergabung belum diumumkan satu pun oleh Disney.