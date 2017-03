Pejabat Malaysia Protes Penayangan Beauty and The Beast Ditunda

Poster Beauty and the Beast (Foto: Aceshowbiz)

KUALA LUMPUR – Secara mengejutkan Disney memutuskan menarik Beauty and the Beast dari Malaysia sehingga penayangan film tersebut di Negeri Jiran pun harus ditunda. Tindakan Disney ini menuai protes dari Menteri Pariwisata Malaysia, Nazri Aziz.

Nazri merasakan keputusan Disney itu sangat menggelikan. Diundurnya pemutaran Beauty and the Beast di Malaysia hanya karena adegan gay dianggap Nazri tak masuk akal karena masalah LGBT sudah ada di seluruh dunia.

“Kupikir itu menggelikan. Ayolah. Maksudku, itu ada di cerita, jadi kau jangan melakukannya jika itu ada di sana. Kau tak melarang sebuah film karena ada karakter gay di situ,” papar Nazri seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (14/3/2017).

Ia melanjutkan, “Selama ini walau tanpa karakter gay di Beauty and the Beast, ada banyak gay di dunia. Aku tak berpikir ini akan mempengaruhi orang-orang. Kita perlu berpikir. Kita harus membiarkan orang-orang memutuskan untuk diri mereka sendiri.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Disney memilih untuk menarik kembali Beauty and the Beast karena sebuah alasan internal yang masih dirahasiakan. Gara-gara ini, sejumlah bioskop di Malaysia pun terpaksa menurunkan poster Beauty and the Beast dan melakukan refund kepada penonton yang sudah membeli tiket untuk pemutaran perdana Kamis 16 Maret 2017 nanti.

Pemerintah Malaysia sendiri telah memberikan izin untuk pemutaran Beauty and the Beast di Negeri Jiran. Hanya saja mereka akan menyensor adegan gay antara LeFou dan Gaston karena itu melanggar hukum di Malaysia.