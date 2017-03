Hiks, Perilisan Beauty and the Beast di Malaysia Ditunda

Beauty and the Beast (Foto: Movie Pilot)

LOS ANGELES – Kabar buruk bagi para penggemar Disney di Malaysia. Jadwal perilisan film live-action terbaru Disney, Beauty and the Beast, ditunda karena alasan internal seperti dilansir dari The Star, Selasa (14/3/2017).

Awalnya, Beauty and the Beast akan dirilis pada hari Kamis (16/3/2017), namun karena alasan yang dirahasiakan, jadwalnya pun dimundurkan hingga waktu yang belum ditentukan. Beberapa bioskop di Negeri Jiran pun terpaksa menurunkan jadwal Beauty and the Beast. Bahkan, refund untuk para pembeli awal tiket sudah dipersiapkan.

Selain di Malaysia, Beauty and the Beast juga memunculkan kontroversi di Rusia karena ada salah satu karakter gay di dalamnya. Ini merupakan sebuah kemunduran karena film Disney biasanya diterima di seluruh negara.

Beauty and the Beast sendiri merupakan remake dari versi animasi yang dirilis di tahun 1991. Kali ini Emma Watson akan berperan sebagai Belle dan Dan Stevens berperan sebagai Beast.