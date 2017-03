Akhiri Konser dengan Manis, Ini Janji Shane Filan kepada Fans Indonesia

JAKARTA - Shane Filan sukses menggelar konser tunggal di Indonesia. Dalam konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live in Concert' yang digelar di The Hall, Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017), ia membawakan lagu dari dua album solo miliknya yakni "You and Me" (2013) dan "Right Here" (2015).

Seperti yang dibawakannya pada panggung pembuka yaitu Everything to Me yang menjadi single perdananya saat memutuskan bersolo karier sejak Westlife bubar.

Tak hanya itu, ia juga membawakan sederet lagu lain seperti Me and the Moon, About You, dan Knee Deep in My Heart. Dimana keempat lagu solonya tersebut menjadi single hits dari album miliknya.

Sederet lagu dari boyband yang membesarkan namanya juga masuk dalam daftar dan menjadi penantian serta pengobat rindu bagi para penggemar di Indonesia. Ia membawakan lagu-lagu hits Westlife dengan Uptown Girl di urutan pertama.

Pria berusia 37 tahun ini menggandeng penyanyi jebolan ajang The Voice Indonesia Gloria Jessica dalam membawakan lagu Flying Without Wings. Satu lagu yang menjadi spesial adalah World of Our Own yang dibawakan dua kali oleh Shane sebagai penangah dan penutup konser.

Pada akhir aksi panggungnya, Shane tak lupa mengucap syukur dan terima kasihnya kepada para fans. Ia bahkan berjanji kepada fans akan kembali ke Indonesia dalam sebuah konser dengan membawakan album baru, yang rencananya akan dirilis pada musim panas nanti.

"Terima kasih Indonesia. Terima kasih banyak. Aku akan datang ke Indonesia lagu tahun depan dengan album baruku. Thank you so much," tutupnya.

Dalam konser berdurasi 1,5 jam tersebut, Shane membawakan sekitar 14 buah lagu, yaitu :

- Everything to Me

- Uptown Girl

- Flying Without Wings feat. Gloria Jessica

- Swear it Again



- My Love

- Me and the Moon

- About You

- Knee Deep in My Heart

- World of Our Own



- Home

- What About Now



- Beautiful in White



- You Raise Me Up



- World of Our Own