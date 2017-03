Kenangan Shane Filan Bersama Westlife Bikin Terharu

JAKARTA - Shane Filan berbagi kenangan bersama Westlife kepasa para penonton konser solonya di di The Hall, Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2017).

Lewat konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live in Concert', ia turut membawakan lagu-lagu hits dari boyband yang membesarkan namanya yaitu Westlife.

Membuka panggung dengan lagu solo berjudul Everything to Me, ia melanjutkannya dengan lagu Uptown Girl dan Swear it Again.

"Aku akan bernyanyi yang membawamu mengingat masa-masa aku masih bersama mereka (para member Westlife). Ini lah Swear it Again," kata Shane dari atas panggung.

Setelah Uptown Girl, My Love, World of Our Own, dan lainnya. Ia juga membawakan salah satu lagu hits yang dibawakan bersama solois Gloria Jessica berjudul Flying Without Wings.