Latihan Singkat, Shane Filan dan Gloria Jessica Sukses Pukau Penonton

JAKARTA - Shane Filan menggandeng penyanyi jebolan ajang The Voice Indonesia Gloria Jessica dipanggung konsernya malam ini, Selasa (14/3/2017) di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Keduanya berduet untuk membawakan lagu hits dari Westlife berjudul Flying Without Wings.

"Lagu ini, kalian pasti tahu seperti lagu Uptown Girl. Di lagu ini adalah lagu yang paling bagus saat direkam. Di lagu ini aku akan duet dan kalian juga akam duet bersama kami. Kalian semua harus bernyanyi bersama kami," ujar Shane dari atas panggung.

Kehadiran Gloria ke atas panggung dengan gaun putih indahnya membuat ia dan Shane menyatu dengan konsep monokrom pakaian mereka. Aksi panggung keduanya mendapat sambutan penonton dan membuat mereka bernyanyi bersama-sama.

Namun, di balik itu Shane membocorkan bahwa duetnya baru dilatih pada hari ini, walaupun sudah tiba di Indonesia sejak 12 Maret 2017 kemarin.

"Dia keren kan? Kita baru aja latihan hari ini lho," pungkasnya usai bernyanyi.