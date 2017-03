Everything to Me Buka Panggung Konser Shane Filan Malam Ini

JAKARTA - Shane Filan resmi membuka panggung konser tunggalnya di Indonesia pada Selasa (14/3/2017) di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan.

Sejumlah penonton yang datang dari para fans sejak ia masih tergabung dalam Westlife hingga kalangan selebriti memadati area konser. Meski video pembuka dan iklan konser baru ditayangkan, mereka sudah siap memasang ponser untuk merekam dan ikut bernyanyi.

Tak lama kemudian Shane tampil dari kegelapan dan mendapat teriakan penonton. Dengan setelan kemeja hitam dan kasual ia meminta para penonton berdiri.

"Everybody stand up," ujar Shane di

Tanpa basa-basi, ia langsung membawakan lagu Everything to Me yang merupakan single perdana dari album solo You and Me yang dirilis pada 2013 silam. Meski beberapa penonton diketahui hadir untuk menantikan lagu Westlife, banyak juga diantara mereka yang ikut bernyanyi menyanyikan lagunya.

Selanjutnya, ia membawakan lagu yang diketahui menjadi favoritnya dari Westlife yaitu Uptown Girl. Para penonton menyambut dengan girang dan ia meminta semua ikit bernyanyi bersama.

"I wanna sing this song!" pintanya.