Uya Kuya dan Astrid 'Ngedate' di Konser Shane Filan

JAKARTA - Pasangan selebriti Uya Kuya dan Astrid datang ke konser 'Shane Filan : Right Here Live in Concert' tanpa di dampingi kedua buah hatinya. Keduanya tampil kompak lewat pakaian yang dikenakan untuk menyaksikan idola mereka semasa di bangku sekolah tersebut.

"Dia (Astrid) sih yang lebih ngotot nonton ini," ujar Uya di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan pada Selasa (14/3/2017).

"Ya lagi pas pengin banget berdua nonton konser," tambah Astrid.

Bagi ibu dua anak tersebut, Westlife sebagai grup terdahulu Shane adalah cikal bakal untuk para boyband di masanya. Meski tak mengidolakan Shane di grup tersebut, Astrid menjunjung tinggi kemampuan vokal dari pria berudia 37 tahun tersebut.

"Westlife itu kan cikal bakal boyband saat itu," tambah Astrid.

"Aku pas pertama liat Westlife, ngelihat Shane vokal utamanyaa keren banget dan terbukti suara bagus," tambahnya.

Dalam konser bertajuk Shane Filan : Right Here, keduanya menantikan lagu My Love dari Westlife untuk dibawakan oleh Shane.