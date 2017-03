Anwar Cari Jodoh di Konser Shane Filan

JAKARTA - Anwar datang seorang diri ke konser 'Shane Filan: Right Here Live in Concert' yang digelar pada malam ini, Selasa (14/3/2017) yang digelar di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan.

Co-host dahSyat tersebut datang untuk menyaksikan mantan member dari boyband yang digemarinya dulu yaitu Westlife.

"Aku suka sama dia pas jaman-jaman dia di Westlife. Sempet tahu juga lagu-lagunya kan terkenal," ujar Anwar kepada MNC Media.

Di balik kedatangannya seorang diri, rupanya Anwar berencana menonton konser Shane bersama Mumu Gomez yang lebih tahu lagu dari album solo penyanyi 37 tahun tersebut. Namun, ia 'dielantarkan' sendiri untuk menyaksikan Shane malam ini.

"Ini tadinya kan Mumu ngajakin. Mumu kan yang ngefans sama Shane. Dia ngasih tiket gitu. Malah pas mau hari-H, Mumunya yang enggak bisa. 'Ya sudah sendirian saja'. Tega banget kan. Kenal juga kagak Shane siapa. Cuma (lagu) Westlife tahu," tambahnya.

Meski tak mengetahui lagu dari album solo Shane, Anwar memiliki dua lagu dari Westlife yang paling dinanti.

"Yang aku tunggu itu I Have A Dream dan Season in The Sun. Kan dia lagunya ngena gitu," pungkas pria berlogat Cirebon tersebut.

Meski datang sendiri, Anwar tampak tak merasa sedih. Ia justru memanfaatkan momen lagu-lagu galau percintaan Shane untuk mencari jodoh di area konser.

"Makanya itu. Kan lagu-lagunya ngena kayak gitu. Ya udah di dalem kali aja nemu jodoh," pungkasnya.

Disamping itu, Shane Filan dalam konser yang digelar pukul 20.00 WIB ia memastikan akan memadukan lagu solonya dan juga Westlife. Ia juga akan berkolaborasi dengan Gloria Jessica.