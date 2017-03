Bakal Nyanyi Uptown Girl, Shane Filan Yakin Fans Bakal ''Menggila''

JAKARTA - Shane Filan akan menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam konser tunggalnya pada Selasa (14/3/2017) malam ini pukul 20.00 WIB di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan.

Lewat konser bertajuk 'Shane Filan: Right Here Live in Concert', ia menjanjikan untuk membawakan lagu-lagu hits dari boyband lawasnya Westlife. Beberapa lagu juga telah dibocorkan kepada awak media saat ditemui di konferensi pers pada 13 Maret 2017 kemarin.

Diantaranya yaitu My Love, You Raise Me Up dan Uptown Girl yang merupakan lagu favoritnya. Tak hanya itu ia juga akan melakukan duet untuk lagu Flying Without Wings bersama Gloria Jessica.

My Love (2000)

My Love merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2000 berirama pop ballad. Tak dipungkiri, lagu ini masuk dalam daftar pertama lagu kesukaan Shane dan berada di album Greatest Hits Westlife saat itu.

You Raise Me Up (2005)

Sekiranya publik lebih mengetahui You Raise Me Up sebagai lagu yang populer dinyanyikan oleh Josh Groban di tahun 2003. Tapi, lagu asli milik duo Secret Garden juga telah dinyanyikan oleh Westlife, dan masuk di album Face to Face, serta menjadi kegemaran Shane.

Uptown Girl (2001)

Lagu berirama upbeat ini menjadi lagu kesukaan Shane, yang akan dibawakan di konser nanti. Baginya, lagu ini bisa membuat para fans 'menggila' dan menari.

"Saat aku membawakan lagu Uptown Girl, mereka akan 'menggila'," ujar Shane kepada Okezone.

Flying Without Wings (2005)

Flying Without Wings dipastikan akan masuk dalam daftar lagu yang akan dibawakan pada konser nanti. Shane akan berkolabkorask dengan penyanyi jebolan ajang The Voice Indonesia yakni Gloria Jessica untuk lagu tersebut.

Swear it Again (1999)

Swear it Again diprediksi akan masuk dalam setlist yang dibawakan Shane nanti karena lagu ini adalah hits pertama Westlife saat terjun ke industri musik dan dikenal dunia . Pasalnya, Shane menjanjikan akan membawa lagu-lagu hits Westlife ke atas panggung nanti.