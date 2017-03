Persiapan "Rahasia" Shane Filan Jelang Konser

JAKARTA - Para penggemar musisi ternama, Shane Filan yang berada di Indonesia patut bersyukur dan berbangga. Pasalnya Indonesia menjadi bagian dari negara yang cukup sering dikunjungi mantan member Westlife tersebut.

Tidak ingin membuat orang-orang yang mengidolakannya merasa kecewa, pria asal Irlandia ini pun melakukan persiapan sebaik mungkin. Shane telah beristirahat total setibanya di Indonesia pada Minggu, 12 Maret 2017 lalu.

"Sejauh ini saya berusaha istirahat sebaik mungkin untuk memberikan penampilan terbaik," ungkapnya dalam tayangan Seleb On News pada Selasa (14/3/2017).

Tepat pada malam nanti, Shane Filan akan memanjakan penggemarnya dengan konser bertajuk Shane Filan: Right Here Live in Concert di The Hall, Senayan city, Jakarta Selatan. Tak hanya penggemar, pelantun You and Me ini merasa sangat senang dan bersemangat dalam konser tersebut.

"Saya sangat semangat (konser). Saya senang dengan penggemar di Indonesia," imbuhnya.

Mengobati kerinduan para penggemar, Shane Filan dipastikan akan membawakan hits Westlife dan lagu miliknya sendiri. Dalam konser yang akan dimulai tepat pukul 20.00 WIB tersebut, ia juga menggandeng penyanyi Indonesia Gloria Jessica untuk duet bersamanya.