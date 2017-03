Bocoran Album Ketiga Shane Filan

JAKARTA - Shane Filan membawa kabar bahagia saat mengunjungi Indonesia pada kali ini. Selain akan menggelar konser solo, ia mengabarkan bahwa ia tengah menggarap album ketiga yang rencananya akan dirilis pada musim panas nanti.



"Aku sedang merekam album baruku. Saat ini sudah 3/4 yang selesai dan akan dirilis pada musim panas nanti," ujar Shane di Sudirman, Jakarta.



Seperti yang ramai diwartakan sebelumnya, Shane meminta bantuan fans untuk mengusulkan lagu lawas untuk ia bawakan di albumnya nanti. Pasalnya, ia akan menyisipkan banyak lagu hits lawas favoritnya.



"Albumku selanjutnya akan banyak ada lagu lawas. Aku akan melakukan cover dari lagu-lagu favoritku dan terbaru lainnya Aku bersemangat untuk album baruku," tambahnya.



Mengingat keberadaanya saat ini di Indonesia, pelantun Right Here pun tak menutup kemungkinan jika mendapat tawaran kolaborasi bersama penyanyi di sini.



"Aku tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, apalagi sekarang aku sedang berada di sini. Tapi kalau ada kesempatan bisa saja," pungkasnya.



Shane pun ingin datang lagi ke Indonesia nantinya dengan membawa album baru.



"Mungkin nanti aku akan datang lagi dengan album baru. Ini adalah negara yang paling sering aku kunjungi," pungkas Shane kepada Okezone.



Tepat pada hari ini, Selasa (14/3/2017) ia akan menggelar konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live in Concert' di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB. Nantinya, Shane akan berkolaborasi dengan penyanyi jebolan The Voice Indonesia Gloria Jessica untuk membawakan lagu hits milik Westlife.