Shane Filan Ingin Duet dengan Musisi Indonesia di Album Ketiga

JAKARTA – Setelah sukses bersolo karier di 2012, dan telah membuat dua album yakni You and Me (2013) dan Right Here (2015), Shane Filan mengungkapkan ingin berduet dengan musisi Indonesia di album ketiganya.

"Saat ini saya sedang dalam proses pembuatan album ketiga dan rencananya akan rilis pada musim panas tahun ini," kata Shane saat konferensi pers Shane Filan Live in Concert di kawasan Sudirman, Jakarta, seperti dikutip dari Sindonews, Selasa (14/3/2017).

Mengenai album ketiganya, Shane mengungkapkan keinginannya untuk bisa berkolaborasi dengan musisi Indonesia, namun dia masih belum mengetahui siapa dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya.

"Mengenai kemungkinan berkolaborasi dengan musisi Indonesia, mungkin saja karena saya ingin, tapi saya masih belum tahu dengan siapa dan kapan. Jadi untuk saat ini masih belum," kata penyanyi berusia 37 tahun itu.

Shane juga tidak bisa memastikan dirinya akan menggelar reuni dengan sahabatnya di kelompok vocal yang telah membesarkan namanya tersebut. Pelantun Me and the Moon itu mengaku semua memiliki kemungkinan.

"Untuk reuni dengan mantan personel Westlife lainnya mungkin saja, tapi kami belum ada rencana itu untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti," tandasnya.