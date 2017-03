Masih Nyanyi Lagu Westlife, Shane Filan Enggak PeDe dengan Karya Sendiri?

JAKARTA - Memutuskan untuk melakukan debut solo semenjak Westlife bubar, Shane Filan telah menelurkan dua buah album yaitu "You & Me" (2013) dan "Right Here" (2015). Ia juga menjadi satu-satunya mantan grup pelantun Swear it Again yang aktif bermusik dan menggelar tur dunia.



Dalam setiap aksi panggungnya, Shane masih menyisipkan beberapa lagu hits dari Westlife. Ia memilih untuk menggabungkan dengan lagu-lagunya yang dianggap masih belum familiar di telinga pendengar musik.



"Aku membawakan laguku juga kok. Tapi ada baiknya di gabungkan dan membawakan yang orang tahu juga," jelas Shane kepada Okezone.



"Mungkin sekitar empat atau lima lagu laguku dan sisanya lagu Westlife. Itu lagu-lagu yang orang-orang tahu, kalau aku bawakan sealbum laguku mungkin mereka enggak tahu," tambahnya.



Baginya, Westlife masuk menjadi alasan utamanya bisa berkali-kali manggung di Indonesia. Ia bahkan telah mengukir kenangan bersama fans di sini.



"Karena Westlife adalah alasan utama kenapa aku di sini. Dan menjadi member Westlife membuatku sering datang ke Indonesia, dan mendapatkan kesuksesan juga kenangan di sini," lengkapnya.



Rencananya, dalam konser Shane Filan : Right Here Live in Concert yang akan digelar pada hari ini, Selasa (14/3/2017) di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB. Ia akan memberikan penampilan spesial bersama penyanyi Indonesia Gloria Jessica dan membawakan lagu-lagu dari Westlife pastinya.



"Aku punya banyak fans di sini. Ya, pastinya aku selalu membawakan lagu Westlife ke panggungku," tutupnya.