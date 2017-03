Be Your Self, Kiat Jadi Penyanyi Sukses ala Angela July

JAKARTA - Angela July menjadi salah satu musisi yang mahir menggunakan harpa. Di Indonesia, pemain harpa yang bisa bernyanyi tentu tak banyak. Ia pun memiliki pesan kepada musisi muda yang ingin sukses di industri musik Tanah Air.

Ia pun berpesan bahwa dalam bermusik kita harus mempunyai motivasi, tanpa motivasi kita tidak akan serius dalam bermusik. Selain itu juga, Angela menambahkan menjadi diri sendiri merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap musisi.

"Yang pasti kita harus tahu motivasi bermusik kita apa, be your self (jadi diri sendiri) karena lama-lama kalau mengikuti orang tidak baik," ujar Angela kepada Okezone.

Angela juga menambahkan konsisten menjadi salah satu alasan seorang musisi dapat eksis. Angela July pun saat ini sedang disibukkan dengan promo single terbarunya, di samping aktivitasnya sebagai ibu dan mengurusi anaknya.

"Harus konsisten, karena dengan konsisten yang kamu buat pasti akan berhasil," pungkasnya.