Curhat Gloria Jessica Gugup Jelang Duet Bareng Shane Filan

JAKARTA - Perasaan campur aduk tengah menyerang penyanyi Gloria Jessica. Solois jebolan ajang The Voice Indonesia tersebut berkesempatan untuk menemani Shane Filan di panggung konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live on Concert' yang akan digelar pada 14 Maret 2017 di The Hall Senayan City, Jakarta Selatan.

"Perasaannya overwhelmed, bingung, excited, deg-degan, bangga dan senang banget karena memang enggak ada yang enggak tahu Westlife. Shane di dalam Westlife memiliki member utamanya dan menonjol baik karakter dan kelihaian di atas panggung dan memang untuk dapet kesampaian duet sama Shane," ujat Gloria di Sudirman, Jakarta Selatan.

Gloria dan Shane nantinya akan membawakan lagu Flying Without Wings di konser nanti. Jelang acara, ia mengaku terus berlatih dengan cara rutin mendengar lagunya nanti.

"(Latihan) banget. Aku terus-menerus mendenagr lagu yang akan dibawakan kita berdua," tambahnya.

Gadis berambut panjang ini pun memiliki cara sendiri untuk bisa membawakan lagu hits Westlife tersebut. Ia ingin mendalami lagu agar bisa menampilkan dengan gaya khasnya sendiri.

"Mungkin menginterpretasikannya aku pastinya pelajarin dulu Flying Without Wings dan aku pertama kita harus tahu dulu. Aku sangat excited dan akan membawakan dengan caraku sendiri," lengkapnya.