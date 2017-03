Asyik, Shane Filan Buka Peluang Reuni Westlife

JAKARTA - Meski sudah menyatakan bubar sejak 2012, karya-karya Westlife masih dikenang dan lekat dihati penggemarnya. Berbagai harapan tentang momen reuni kelima member tersebut masih menjadi perbincangan para fans.

Namun, salah satu membernya yakni Shane Filan mengaku tak ada rencana untuk momen reuni bersama para pelantun Swear it Again tersebut.

"Enggak ada (reuni) dan aku enggak tahu nanti mungkin ada, tapi enggak ada yang enggak mungkin. Tapi enggak ada rencana dan aku masih enggak tahu. Tapi, who knows," ujar Shane di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Sementara itu, ia akan membawakan lagu-lagu hits Westlife dalam konsernya di Jakarta pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Ia juga akan membawakan salah satu lagu bersama Gloria Jessica, jebolan The Voice Indonesia.

"Pastinya (bawa lagu Westlife). Aku dari band Westlife. Dan aku ke Indonesia akan nyanyi lagu Westlife karena mereka pasti pengin dengar. Dan aku suka Uptown Girl, My Love, dan Flying Without Wings with Gloria," tambahnya.