Rising Star Indonesia: Ihh, Trio Wijaya Bikin Trio Wijaya Gemas

JAKARTA – Babak Super 6 Rising Star Indonesia semakin sengit. Setelah Fazrun membuka acara dengan hentakan Enter Sandman-nya Metallica, kini giliran Trio Wijaya yang harus mendapatkan komentar positif dari para juri.

Penyanyi yang identik dengan rambut panjang ini membawakan lagu berjudul Dancing On My Own. Meski bergerak dengan perlahan, pada akhirnya Trio mampu mengangkat layar interaktif raksasa di panggung Rising Star Indonesia dengan total sebanyak 81 persen di detik-detik akhir lagu.

Rossa pun merasa gemas dengan lambatnya grafik vote untuk Trio Wijaya. Baginya, ini adalah sebuah penampilan mengagumkan dan sangat sayang jika Trio harus gugur di babak ini.

“Ih kenapa lama banget? Karena menurut aku penampilannya bagus banget. Gemas banget penonton di rumah kok lama banget nge-vote-nya?” ujar Rossa.

Sementara Judika, melontarkan pujian bagi vokal Trio di malam ini. Ia menemukan banyak kemajuan dari Trio sehingga pujian tersebut pantas untuk diberikan pada penampilan malam ini.

“Vokalmu, menurut aku, biasanya ada yang kurang. Ini mulus dan penuh perasaan. Jaga terus penampilan seperti ini,” ujar Judika.