LOS ANGELES – Ajang penghargaan bagi insan dunia hiburan Hollywood berdasar pilihan anak-anak, Kids Choice Awards (KCA) kembali digelar. Beberapa nama lawas pun kembali memenangkan piala bergengsi tahunan tersebut.

Bertempat di University of Southern California's Galen Center, Los Angeles, Kids Choice Awards 2017 sejatinya memberikan penghargaan bagi insan pertelevisian, musik, dan film.

Acara ini sekaligus menjadi ajang reuni bagi keluarga-keluarga yang sudah berpisah. Mariah Carey dan Nick Cannon misalnya, tampil kompak seperti anak kembar mereka, Monroe dan Moroccan.

Sama seperti perhelatan sebelumnya, sejumlah selebriti juga menjadi korban slime. Tahun ini ada John Cena, Demi Lovato dan Kevin Hart yang harus rela berlumur lumpur slime.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Kids’ Choice Awards 2017:

TELEVISI

Favorite Kids' Show: Henry Danger

Favorite Family Show: Fuller House

Favorite Reality Show: America's Got Talent

Favorite Cartoon: SpongeBob SquarePants

Favorite Male TV Star: Jace Norman (Henry Danger)

Favorite Female TV Star: Zendaya (K.C. Undercover)

FILM

Favorite Movie: Ghostbusters

Favorite Movie Actor: Chris Hemsworth (Ghostbusters)

Favorite Movie Actress: Melissa McCarthy (Ghostbusters)

Favorie Animated Movie: Finding Dory

Favorite Voice From An Animated Movie: Ellen DeGeneres (Finding Dory)

Favorite Villain: Kevin Hart (The Secret Life of Pets)

Favorite Butt-Kicker: Chris Evans (Captain America: Civil War)

BFFs (Best Friends Forever): Kevin Hart & Dwayne Johnson (Central Intelligence)

Favorite Frenemies: Ginnifer Goodwin & Jason Bateman (Zootopia)

Most Wanted Pet: Snowball (The Secret Life of Pets)

MUSIC

Favorite Music Group: Fifth Harmony

Favorite Male Singer: Shawn Mendes

Favorite Female Singer: Selena Gomez

Favorite Song: Work From Home - Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign

Favorite New Artist: Twenty One Pilots

Favorite Music Video: Juju on That Beat - Zay Hilfigerrr and Zayion McCall

Favorite DJ/EDM Artist: Calvin Harris

Favorite Soundtrack: Suicide Squad

Favorite Viral Music Artist: JoJo Siwa

Favorite Global Music Star: Little Mix

Favorite Video Game: Just Dance 2017