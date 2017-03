Hadiri Business Summit, Leeteuk 'Super Junior' Tiba Malam Ini di Jakarta

JAKARTA – Leader boyband papan atas Super Junior Leeteuk diprediksi tiba malam ini di Bandara International Soekarno Hatta, Senin (13/3/2017). Ia dijadwalkan akan menghadiri kegiatan Indonesia-Korea Business Summit yang akan digelar pada Selasa 14 Maret 2017.

Dilansir dari Sindonews, pemilik nama asli Park Jungsu ini akan menemami Lee Soo Man yang merupakan CEO SM Entertainment – agensi yang menaungi Super Junior. Pasalnya, SM Entertainment merupakan agensi terbesar di Korea Selatan.

Leeteuk pun mengunggah kabar kedatangannya ke Indonesia melalui postingan di Instagram mengenai keberangkatannya. Leader yang dikenal ramah ini pun mengaku tidak sabar untuk tiba di Jakarta.

"Go Indonesia," tulis Leeteuk dalam akun Instagramnya.

Indonesia-Korea Business Summit merupakan acara yang bertujuan untuk mempererat kerja sama investasi Indonesia-Korea yang direncanakannya akan di mulai pukul 09.00 WIB dengan salah satu pembicara utama adalah Presiden Jokowi.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga dijadwalkan turut mendampingi kehadiran Jokowi.

Setelah dibuka Jokowi, sesi awal akan membahas topik Fostering Investment and Partnership between Indonesia and Korea dengan narasumber antara lain Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan), Thomas Lembong (Kepala BKPM), Triawan Munaf (Kepala Bekraf), dan Kim Jae Hong (CEO KOTRA).

Berdasarkan jadwal yang sudah disusun, saat makan siang peserta juga akan mendengarkan paparan dari Lee Soo Man, Chairman SM Entertainment Group yang akan didampingi oleh Leeteuk dari Super Junior.