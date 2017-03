VIDEO: Nyanyikan Cepat Sembuh, Project Pop Beri Dukungan ke Julia Perez

Dear @juliaperrezz, cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu pasti kurang seru! Jangan nyerah! Kamu bisa! Doa dan dukungan kami slalu untuk Jupe! Love, #projectpop #support #JuliaPerez @udjudj @botikapanggabean @gugumgummy @siodie @yosimokalu

A post shared by PROJECT POP (@project.pop) on Mar 12, 2017 at 3:15am PDT