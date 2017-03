FOTO: Netizen Kaget, Ihsan Tarore Sangat Mirip sang Ayah

me VS father πŸ€—πŸ€—πŸ€— i miss u dad πŸ™πŸ» , terima kasih udh jadi bapak terhebat dalam hidupku , dan mamak @endangsusilawati45_ terimakasih atas kesabaran dan kekuatanmunyg selalu berjuang untuk anak2mu ❀️

A post shared by Ihsan Tarore (@ihsantarore) on Mar 12, 2017 at 7:17pm PDT