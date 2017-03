Rumah Zaskia Mecca Dijaga Tentara, Ada Apa?

Seharian yang agak stressfull , di tutup dengan suami udah di rumah jam segini 🤗 Alhamdulillah... #bahagiaitusederhana @zaskiamecca4ramayana @zaskiamecca_id #zaskiamecca4ramayana

A post shared by Zaskia Adya Mecca (@zaskiadyamecca) on Mar 2, 2017 at 7:43am PST