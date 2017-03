FOTO: Fans Sedih Tak Bisa Temui Leeteuk 'Super Junior' di Jakarta

SEOUL – Leeteuk ‘Super Junior’ menyapa fans sebelum kedatangannya di Jakarta. Rupanya, banyak fans menyayangkan tidak bisa bertemu dengannya.

“#go#Indonesia..,” tulis Leeteuk di Instagram, Senin (13/03/2017). Foto itu hanya menampilkan tangannya.

Leader Super Junior ini akan hadir di acara Indonesia-Korea Business Summit yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017, bersama pendiri dan pemilik agensinya, Lee Soo-man. Sementara itu, fans rupanya menyayangkan tidak bisa bertemu Leeteuk.

“rasanya pengen bolos kerja 😂,” tulis seorang netizen.

“So excited lolllll, but.. I can't go to Jakarta because of test:"((,” tulis netizen lain.

Sebelumnya, Leeteuk juga telah membeberkan kedatangannya tersebut. Informasi ini juga telah dikonfirmasi melalui akun Twitter BKPM.

“..#Indonesia..aku akan mengunjungi kalian dalam sebuah acara penting. Aku tak sabar datang karena banyak dukungan dan sudah lama tidak berkunjung,” ungkap Leeteuk. Leeteuk terakhir kali mengunjungi Indonesia di tahun 2016.