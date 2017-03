Berakting Bareng Song Hye Kyo, Park Bo Gum Dapat Saran dari Joong Ki

SEOUL – Kepastian aktor Song Hye Kyo dan Park Bo Gum bermain dalam serial drama berjudul Temperature of Love ternyata disarankan oleh Song Joong Ki. Aktor Descendant of the Sun tersebut disebut memberi masukan kepada juniornya agar menerima beradu akting dengan Hye Kyo.

Mengutip Sindonews dari Koreaporta, Bo Gum yang merupakan junior dari Joong Ki mendapatkan arahan dari sang aktor. Joong Ki dikabarkan memberikan banyak masukan untuk Bo Gum memilih drama yang akan dimainkannya.

Saran Joong Ki yang didapatkannya selalu menjadi acuan unruk menjadi aktor yang lebih baik. Oleh karena itu, dikabarkan Bo Gum akan menerima pinangan untuk bermain dalam drama terbaru berjudul Temperature of Love.

Serial Temperature of Love memiliki genre drama komedi. Kisahnya tentang seorang wanita yang punya keinginan untuk menjadi penulis drama dengan pria yang merupakan calon chef alias juru masak.

Keduanya bertemu di sebuah situs chatting. Hingga memutuskan untuk bertemu. Dalam hal ini, Temperature of Love sendiri diangkat dari novel karangan Ha Myung Hee sendiri.