Wow, Rossa Diulas di MTV Asia Spotlight

JAKARTA - Rossa mulai memperkenalkan namanya di dunia musik internasional. Bulan Maret 2017 ini, dia terpilih menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di acara MTV Asia Spotlight.



Wanita 38 tahun itu dipinang MTV ASIA untuk menjadi Spotlight Artist Of The Month selama bulan ini. Acara bergengsi yang ditayangkan sampai ke Jepang, Hongkong, Taiwan, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu akan membahas Rossa secara eksklusif. Selama sebulan, nama dan foto dia bakal hadir di tayangan MTV Asia. Hal tersebut juga terlihat dari website resmi dan akun media sosial MTV Asia.



Seperti diketahui, Rossa baru saja merilis single terbaru dengan lirik bahasa Inggris berjudul Body Speak. Video klip lagu ini akan muncul di MTV Asia. Bahkan MTV Asia juga merilis video sendiri seputar Rossa yang berisi talk show, live music video, video challenge, dan video lainnya.



Body Speak adalah sebuah lagu berbahasa Inggris yang diciptakan oleh tiga musisi handal Amerika yaitu Steve Shebby, Joleen Belle, dan Michelle Buzz. Proses rekaman lagu ini dilakukan Rossa di Amerika Serikat bersama Mitch Allan sebagai Vocal Producer.



Mitch Allan adalah seorang Musisi, Song Writer dan Music Producer asal Amerika yang pernah menangani penyanyi-penyanyi kelas dunia seperti Demi Lovato, Miley Cyrus, Jason Derulo, Pitbull, Fifth Harmony, hingga Kelly Clarkson.



Lagu Body Speak rencananya masuk dalam album terbaru Rossa selanjutnya yang diberi judul A New Chapter. Tidak hanya itu, Rossa juga telah memiliki tiga lagu lainnya yang berlirik bahasa Inggris. Materi tersebut juga direkam di studio musik Mitch Allan di Los Angeles, Amerika Serikat. Sedangkan album anyar itu rencananya dirilis April mendatang.



"Rasanya sangat luar biasa saat akhirnya saya bisa merilis lagu spesial ini pada kalian semua. Merupakan sebuah pengalaman luar biasa bisa menantang diri saya dan juga tim untuk bekerja dengan orang-orang hebat untuk menghasilkan suara baru dari saya," kata Rossa.



Kini Rossa tengah sibuk mempersiapkan konser tunggalnya dalam rangka 21 tahun dirinya berkarya di dunia musik Indonesia. Konser yang diberi nama The Journey of 21 Dazzling Years ini akan diselenggarakan di Jakarta Hall Convention Centre pada 13 April 2017