Isi Soundtrack Beauty and the Beast, Celine Dion Ingat Mendiang Suami

LOS ANGELES- Celine Dion didapuk menjad salah satu pengisi soundtrack film terbaru Beauty and the Beast. Di film tersebut, Celine Dion menyanyikan lagu berjudul How Does a Moment Last Forever.

Celine Dion menuturkan, kembali mengisi soundtrack tersebut membuatnya teringat akan kenangan bersama suami. Celine Dion sendiri kehilangan Rene Angelil, suami sekaligus manajernya pada Januari 2016.

“Ini membuatku berpikir, haruskah aku melakukan lagi?Mengapa harus aku? Aku sedikit takut karena aku melakukannya, mengapa aku melakukannya lagi,” ujar Celine sebagaimana dikutip Aceshowbiz, Senin (13/3/2017).

Keterlibatan dalam mengisi soundtrack sebuah film ini juga menjadi keputusan pertama Celine Dion yang diambil sendiri, setelah sang suami meninggal dunia. Menurut Celine, butuh keberanian hingga akhirnya menerima tawaran untuk mengisi soundtrack film tersebut.

“Aku bertanya pada suamiku dengan bermeditasi. Aku menanyakan, kamu harus membantuku membuat keputusan,” kata Celine.

“Lalu, dia seperti membisikkan, ‘Kamu tidak bisa kehilangan itu, kamu punya segala sesuatu untuk didapat, dan buat sebuah cerita pendek di sini’, karena aku jatuh cinta dengannya. Aku jatuh cinta dengan Beast,” tambahnya.

Terlepas dari hal itu, Celine sendiri merasa bangga bisa kembali bergabung di film terbaru Beauty and the Beast. Baginya, ini menjadi pengalaman luar biasa sepanjang kariernya dalam dunia hiburan.

“Menjadi bagian dari film ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dalam hidupku. Dan, aku benar-benar menjadi bagian dari film ini lagi,” tutupnya.