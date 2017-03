Kejutan! Ed Sheeran Bakal Main di Game of Thrones season 7

LONDON – Tak akan ada yang mempertanyakan kemampuan bermusik seorang Ed Sheeran. Tapi, bagaimana jika ia berakting? Jawabannya akan ada di Game of Thrones season 7 dimana Ed telah dikonfirmasi bermain nantinya.

Keterlibatan Ed sebagai cameo di Game of Thrones season 7 telah dikonfirmasi oleh sang penyanyi asal Inggris itu sendiri. Pihak Game of Thrones sendiri sudah membenarkan jika akhirnya mereka bisa membujuk Ed agar mau bergabung.

Dilansir The Guardian, Senin (13/3/2017), David Benioff dan DB Weiss ternyata sudah lama mengincar Ed untuk bermain di Game of Thrones. Dua kreator itu mati-matian membujuk Ed agar mau bermain untuk memberikan kejutan kepada Maisie Williams yang merupakan fans pelantun Shape of You tersebut.

“Selama bertahun-tahun, kami mencoba untuk membujuk Ed agar bermain di acara ini untuk mengejutkan Maisie dan tahun ini, kami akhirnya berhasil,” kata Benioff.

Namun, belum diketahui apa peran yang akan dimainkan oleh Ed di Game of Thrones season 7 nanti. Apakah dia akan tampil sebagai diri sendiri, menyanyi, atau muncul sebagai sosok baru yang tak bisa dikenali. Jawabannya baru akan diketahui saat Game of Thrones season 7 tayang 16 Juli 2017 nanti.