Song Hye Ko dan Park Bo Gum Siap Beradu Akting di Temperature of Love

SEOUL - Song Hye Kyo mendapatkan tawaran drama dengan beradu akting bersama Park Bo Gum.



Usai menyelesaikan drama Descendants of the Sun, Song Hye Kyo pun terus dinanti untuk proyek dramanya. Hye Kyo pun mendapatkan tawaran untuk bermain di drama Temperature of Love.



Mengutip Korea Portal, drama yang ditulis oleh Ha Myung Hee, yang merupakan penulis drama Doctors ini ingin mempertemukan Song dengan Bo Gum sebagai pemeran utama.



Temperature of Love memiliki genre drama komedi. Kisahnya tentang seorang wanita yang punya keinginan untuk menjadi penulis drama dengan pria yang merupakan calon chef alias juru masak.



Keduanya bertemu di sebuah situs chatting. Hingga memutuskan untuk bertemu. Dalam hal ini, Temperature of Love sendiri diangkat dari novel karangan Ha Myung Hee sendi