Drama Goblin Raih Penghargaan Korea Cable TV Awards 2017

SEOUL - Drama Goblin yang dibintangi Gong Yoo dan Kim Go Eun ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai drama terbaik di Korea Cable TV Awards 2017.



Acara yang digelar di Coex Auditorium, Seoul, ini sangat meriah. Penghargaan ini menobatkan beberapa acara, drama, dan selebritas terbaik di TV kabel.



Acara yang diadakan oleh Korea Cable TV Association ini sukses dan mendapatkan respons yang cukup baik. Sayang, sejumlah bintang Goblin tidak bisa menghadiri ajang penghargaan tersebut. Mengutip Allkpop, berikut daftar pemenang di 2017 Korea Cable TV Awards:



Best Actor: Yoo Ji Tae (Good Wife)

Popular Star: Kim Ji Suk (Problematic Men)

Scene Stealer: Ye Ji Won (Oh Hae Young Again)

Best Couple: Kim Ji Suk and Ye Ji Won (Oh Hae Young Again')

Rising Star (MC): EXID's Hani

Rising Star (variety): Kwon Hyuk Soo

Rising Star (acting): BTOB's Sungjae

Best Variety Show MC: Lee Hae Jung

Brave Star: Yoon Jung Soo, Kim Tae Hyun, Lady Jane, Kim Jung Min (Brave Reporters)

Singer of the Year: TWICE

Hallyu Star Award: BTOB

Performance Award: Seventeen

OST Award: Ailee (Goblin)

Trot Award: Tae Jin Ah

Style Icon: Han Hye Jin

Beauty Icon: Han Chae Young

Character Award: Carrie (Carrie and Toys)

Creator Award: Ddotty

Best Drama: Goblin

Best Variety Show (comedy): MBC Every1's Weekly Idol

Best Global Show: 2016 Mnet Asian Music Awards