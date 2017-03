Sibuk Bermusik, Jebe dan Petty Masih Semangat Kuliah

JAKARTA – Berkarier di dunia musik tidak menyurutkan minat kedua personel duo Jebe dan Petty untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan, keduanya sudah punya pilihan pasti.

Seperti diungkapkan para juara acara X-Factor itu di acara HUT ke-10 Okezone yang dirayakan Senin (13/03/2017) di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jebe menginginkan kuliah di bidang yang sesuai dengan kariernya kini, yaitu di musik.

Keinginan ini rupanya didukung orangtuanya yang masih menuntut Jebe agar dapat berkuliah. Jebe sempat menuturkan dirinya sudah memulai jalan menuju musik dengan mengambil kursus.

“Orangtua masih pengen aku kuliah. Pengennya sih kuliahnya yang related sama musik juga. Kemarin sempat kursus music production 5 bulan, jadi dapet kayak sertifikat gitu,” tutur Jebe.

Lain halnya dengan Petty. Meski tidak banyak dituntut berkuliah, namun Petty tetap ingin meneruskan pendidikan. Namun, bidang yang diinginkan Petty tidak sama dengan Jebe.

“Pengen kuliah ambil psikologi, karena aku suka ngomong sama orang, konsultasi. Bisa juga kalo Jessica pengen cerita sama aku. Kalo Petty sendiri udah bebas gitu ya, sama orangtua,”Kalo menurutmu ini baik, lakuin. Kalo buruk, lakuin. But you have to take your responsibility,”” tutur Petty.

Usia Jebe dan Petty memang masih sangat muda, dan memulai karier sebagai musisi membuat kegiatan pendidikan keduanya harus menunggu lebih lama.

Keduanya mengungkap masih disibukkan dengan jadwal tampil dan kegiatan lainnya, terlebih baru saja merilis single kedua berjudul Di Dekatmu.