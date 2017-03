Banyak Tekanan Jadi Solois, Ini Curhatan Shane Filan

JAKARTA - Sejak Westlife memutuskan bubar pada 2012, Shane Filan menjadi member pertama yang melanjutkan karier di industri musik. Pada 2013, ia langsung merilis album solo berjudul You and Me dan hingga karyanya terus meraih sukses.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Senin (13/3/2017), ia mengatakan bahwa terjadi perbedaan besar saat ia tampil solo dan menjadi member Westlife. Mulai dari pandangan mata yang menyorotnya sendiri dan tekanan yang dirasakan.

"Sangat besar bedanya menurutku. Kamu harus berada di panggung sendiri dan berbagai sudut menatapmu dan memastikan agar kamu enggak lupa melihat mereka dari satu sisi ke sisi lain. Kamu akan merasa sedikit tertekan di panggung," ujar Shane di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2017).

Meski berbeda dengan kesendirian di atas panggung, pria berusia 37 tahun tersebut memiliki persamaan yang ada dalam aksi bernyanyinya. Salah satunya adalah dengan tetap membawakan lagu Westlife dalam setiap penampilannya sebagai pengobat rindu fans.

"Mungkin tak banyak bedanya, aku menyanyikan Westlife juga dan Westlife adalah bagian dari sejarah hidupku, dan sejarah buat fans juga. Apalagi saat aku membawakan lagu Uptown Girl, mereka akan menggila," tambahnya.

Disamping itu, Shane Filan siap menyapa kembali fans Indonesia lewat konser bertajuk Shane Filan : Right Here Live in Concert pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Ia menjanjikan akan membawakan tembang hits Westlife dan kolaborasi bersama Gloria Jessica.