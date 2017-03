Shane Filan: Tak Akan Ada yang Bisa Gantikan Popularitas Westlife

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan boyband Westlife? Lahir dengan sederet hits dan dikenal ke seluruh pelosok dunia membuat mereka mendapatkan tempat spesial di hati penggemarnya. Shane Filan bahkan menyebut tak akan ada yang bisa menggantikan Westlife.

Sebagai mantan member Westlife, Shane Filan mengaku tak ada yang bisa menggantikan posisi grupnya sebagai sebuah boyband populer saat ini.

"The next Westlife? Aku enggak tahu. Susah untuk disebutkan. Mungkin beberapa waktu lalu ada One Direction. Hanya ada satu Westlife, enggak ada yang lain," kata Shane dalam wawancara eksklusif bersama Okezone di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Senin (13/3/2017).

Bagi pelantun Right Here tersebut, Westlife memiliki keunikan sendiri untuk bisa menempatkan diri di hati penggemar dan akhirnya meraih kesuksesan di seluruh dunia.

"Menurutku kami unik itulah kenapa kami sukses dan memilki kenangan di hati orang-orang. Setiap band pasti beda, enggak ada yang sama," tambahnya.

"Enggak yang bisa menggantikan," tegasnya.

Disamping itu, Shane Filan akan menggelar konser di Indonesia pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB. Dalam konser bertajuk Shane Filan : Right Here Live in Concert, ia akan membawakam lagu hits dari album solo dan beberapa lagu Westlife.