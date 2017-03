Ups! Shane Filan Keceplosan Sebut Lagu Duet Bareng Gloria Jessica

JAKARTA - Shane Filan siap kembali menghibur para penggemar di Indonesia pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Lewat konser bertajuk 'Shane Filan : Righ Here Live in Concert' nantinya ia akan menggandeng solois Gloria Jessica yang merupakan jebolan ajang The Voice Indonesia.

"Kali ini kami mendatangkan Shane untuk mengelar konser di The Hall Senayan City, besok jam 8 malam. Persiapannya udah sangat maksimal dari kami. Puji Tuhan sambutan dari fans sangat baik dan tiket hampir terjual habis," kata Lina Priscilla (President Director Star Media Nusantara) di D'Kevin Bar & Resto, Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2017).

Shane diketahui akan menampilkan sederet lagu hits miliknya dan Westlife band lawasnya. Tanpa disadari, ia memberikan bocoran untuk lagu kolaborasinya dengan Gloria.

"Pastinya (aku akan bawakan lagu Westlife). Aku dari band Westlife. Dan aku ke Indonesia akan nyanyi lagu Westlife karena mereka pasti pengin dengar. Dan aku suka Uptown Girl, My Love, dan Flying Without Wings with Gloria," ujar Shane.

Saat diberi tahu bahwa judul lagu itu bersifat rahasia. Pelantun Right Here tersebut terkejut.

"Serius itu rahasia? Ups!" tambahnya.

"Aku akan memberikan penampilan berbeda kayaknya sudah pada tahu setlistnya. Aku bakal ganti setlistnya habis ini hahahaha," tambahnya.

"Harapan kami semoga konser lancar besok dan menghadiri kerinduan fans Westlife dan Shane," tambah Lina.