Anggap Indonesia Rumah Kedua, Shane Filan Cari Nasi Goreng

JAKARTA - Lebih dari 10 kali ke sini membuat penyanyi Shane Filan menaruh Indonesia sebagai tempat spesial baginya. Ia bahkan menempatkan sebagai rumah keduanya dan hafal wajah fansnya.

"Beberapa kali ke sini. Sekitar 15 atau 16, jadi ini adalah negara yang paling sering dikunjungin. Ini luar biasa. Ini sepertu rumah, mungkin rumah kedua. Karena aku sampai hafal muka-muka mereka dan ini menjadi perjalanan yang bagus," ujar Shane di D'Kevin Bar & Resto, Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin (13/3/2017).

Berkeliling di beberapa tempat Indonesia, pelantun Knee Deep in My Heart tersebut mengaku suka dengan reaksi para fans yang ditemuinya. Ia bahkan memiliki makanan favorit yang harus ia dapatkan setibanya di Indonesia.

"Dari Indonesia mungkin dari reaksi orang-orangnya. Mereka selalu tahu sampai hotel semua orang tahu aku dan memanggilku Mr. Shane. Aku suka makanan nasi goreng, sesampainya di hotel aku langsung mencari nasi goreng dan telor mata sapi," jelasnya.

Shane Filan akan menggelar konser bertajuk 'Shane Filan : Right Here Live in Concert' di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan pada 14 Maret 2017. Selain membawakan tembang hits solonya, ia juga akan menyanyikan lagu-lagu populer dari Westlife.