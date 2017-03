Perdana, Camila Cabello Tampil di Hadapan Fifth Harmony

LOS ANGELES – Setelah berpisah jalan pada Desember 2016 lalu , Fifth Harmony dan Camila Cabello akhirnya bertemu. Pertemuan mantan rekan segrup ini terjadi di Kids’ Choice Awards (KCA) 2017 yang dihelat Sabtu 11 Maret lalu.

Dilansir Dailymail ada kecanggungan antara Cabello dan Fifth Harmony saat mereka sama-sama menghadiri KCA 2017. Meski begitu, kedua belah pihak tak terlihat berinteraksi langsung pada satu sama lain selama gelaran acara di University of Southern California's Galen Center, Los Angeles itu.

Cabello sendiri terlihat percaya diri saat tampil di atas panggung di hadapan ribuan orang yang menghadiri KCA 2017, termasuk Fifth Harmony. Meski begitu, Cabello tampil sempurna berkolaborasi dengan Machine Gun Kelly menyanyikan Bad Things.

Di sisi lain, Fifth Harmony menunjukkan jika mereka sudah move on dari Cabello. Saat dua kali naik panggung untuk menerima penghargaan, grup jebolan X Factor itu tak sedikit pun menyinggung Cabello atau kepergiannya.

Sekadar mengingatkan, Cabello dan Fifth Harmony berpisah jalan saat Cabello memutuskan bersolo karier pada Desember 2016 lalu.

Sejak itu, Cabello aktif dengan proyek solo, termasuk menyanyikan soundtrack Fate of the Furious, sementara Fifth Harmony merilis album baru dengan empat personel tersisa.