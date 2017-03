5 Lagu yang Wajib Hafal saat Berada di Konser Shane Filan

JAKARTA - Shane Filan siap meramaikan daftar konser di bulan musik ini pada 14 Maret 2017 di The Hall, Senayan City, Jakarta Selatan. Lewat konser bertajuk 'Shane Filan Right Here - Live in Concert' ia akan membawakan lagu-lagu hits dari dua album solonya sejak debut pada 2013.

Tak hanya itu, ia diketahui juga akan membawakan lagu hits dari boy band terdahulunya, Westlife.

Jelang konser yang akan digelar besok, ada baiknya kamu menghafal beberapa hits milik Shane. Berikut lima lagu wajib hafal pilihan Okezone :

1. Right Here

Sesuai dengan tajuk konsernya, lagu Right Here jadi lagu yang diprediksi akan dibawakan oleh Shane. Lagu berirama pop ballad ini bisa membawamu ikut dalam suasana galau lho.

2. Me and the Moon

Lagu Me and the Moon masuk dalam single perdana dari album Right Here. Suasana jatuh cinta dan tak ingin kehilangan kental dalam lagu ini dan akan membuat kamu larut seakan kembali jatuh cinta.

3. I Could Be

I Could Be masuk dalam lagu single kedua dalam album Right Here milik Shane. Ia menggandeng solois wanita Nadine Coyle yang menyempurnakan irama pop country dalam lagu ini.

4. Knee Deep in My Heart

Lagu kisah kasmaran ini masuk dalam album perdana Shane berjudul You and Me. Irama pop country dalam Knee Deep in My Heart ini kental dengan suasana pesta di luar ruangan seperti yang tergambar dalam video klipnya.

5. Uptown Girl

Uptown Girl masuk dalam hits milik Westlife yang pasti diingat oleh fans di seluruh dunia. Irama upbeat dan ceria membuat yang mendengarnya ikut bergoyang dan nyanyi bersama. Lagu ini juga masuk dalam songs list di tur konser pada tahun 2014.

So, tunggu apalagi? Kumpulkan lagu-lagu hits Shane Filan dan Westlife agar kamu bisa ikut menikmati dan bernyanyi bersama. Tiket konser Shane Filan Right Here Live in Concert dibandrol mulai Rp600.000 - Rp1.200.000.