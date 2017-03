Ciee, Shane Filan Akui Cinta Indonesia

TANGERANG - Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sering dikunjungi oleh Shane Filan. Kedatangannya ke bumi nusantara hari ini, merupakan kali kelima untuknya.

"This is my fifth time," ujarnya saat ditemui di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (12/3/2017).

Shane Filan bersyukur bisa kembali menyapa penggemarnya di Indonesia yang setia mendukung kariernya sejak tahun sembilan puluhan. Berkesempatan mengunjungi negara Indonesia ke lima kalinya membuat pria 37 tahun ini berbahagia.

"I love come back. So good," sambungnya.

Pelantun Me and The Moon ini dipastikan akan berada di Indonesia selama lima hari ke depan. Pada 14 Maret 2017, ia pun akan menyapa penggemar setianya dengan konser tunggal di Hall Senayan City Jakarta.