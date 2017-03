Yeay, Shane Filan Sapa Fans di Indonesia

TANGERANG - Shane Filan tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Minggu (12/3/2017). Mengenakan pakaian serba hitam, mantan personel Westlife ini pun menyapa para penggemarnya.

"Hallo," ujarnya dengan melambaikan kedua tangan kepada para penggemar.

Shane Filan sengaja datang ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya. Tepat pada Selasa, 14 Maret 2017, konser tunggalnya akan diselenggarakan di Hall Senayan City Jakarta.

Kedatangannya ke Indonesia kali ini bukan untuk pertama kalinya. Kendati demikian, tetap terpancar kebahagiaan dari wajah pria bernama lengkap Shane Steven Filan ini.

Tanpa meninggalkan senyum di bibir, ia pun memastikan kondisinya baik-baik saja setibanya di Indonesia.

"Thats right i am very good," imbuh Shane Fillan.