Sophia Latjuba Ikut Kesal Lihat Kasus Korupsi E-KTP

jpnn.com, JAKARTA - Ramainya berita mengenai korupsi E-Ktp belakangan ini rupanya membuat artis cantik Sophia Latjuba kesal.

Terlebih, sejumlah nama politisi, pejabat disebut-sebut ikut kecipratan menikmati uang hasil korupsi e-KTP.

Kekecewaan itu Sophia tuangkan lewat akun Instagram miliknya dengan mengunggah berita terkait korupsi e-KTP.

“This might not be a political correct posting, but who cares," ujar Sophia, Jumat (10/3) kemarin dilansir JPNN.

Padahal, dana korupsi yang mencapai triliunan itu bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat.

Karenanya, Sophia merasa miris masih ada orang-orang yang tega bahagia di atas penderitaan rakyat miskin.

"Miris, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mayoritas masih hidup di bawah garis kelayakan, ada yang seperti ini. Dari uang ini, berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa desa yang bisa dibangun, berapa perut yang dikasih makan, berapa penyakit yang bisa disembuhkan? You do the math,” tutur Sophia.